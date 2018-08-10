"Интер" объявил новую цену на Икарди

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"Интер" объявил новую цену на ИкардиМиланский "Интер" объявил новую цену на своего ведущего форварда Мауро Икарди, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, за 25-летнего нападающего "нерадзурри" планируют выручить текущим летом не менее 200 миллионов евро, что почти вдвое больше суммы отступных за аргентинца в 110 миллионов евро, которая действовала до 1-го июля нынешнего года.

Главным претендентом на Икарди считается мадридский "Реал".

Напомним, стало известно, сколько "Интер" готов платить Модричу. | soccernews.ru

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