"Интер" объявил о переходе Дальберта

Бразильский защитник "Ниццы" Дальберт стал игроком "Интера", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "нерадзурри" до лета 2022 года.

24-летний Дальберт выступал за "Ниццу" с 2016 года и провел за клуб 38 матчей. Ранее играл за "Академико де Висеу" и "Гимарайнш". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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