"Интер" объявил о переходе де Врея

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"Интер" объявил о переходе де Врея

Голландский защитник Стефан де Врей перешел в "Интер", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался миланцам бесплатно, так как его контракт с "Лацио" истек несколько дней назад. Голландец заключил с "Интером" пятилетнее соглашение.

26-летний де Врей выступал за "Лацио" с 2014 года, провел за клуб 118 матчей и забил 10 голов. Ранее играл за "Фейеноорд". За сборную Голландии сыграл 36 матчей и забил 3 мяча. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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