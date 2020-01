"Интер" объявил о переходе Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 27-летнего хавбека с клубом рассчитано до лета 2024 года.

| ANNOUNCEMENT



Milano: your elegance is about to meet its match.



https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone ⚫ pic.twitter.com/on6q0fIVvP