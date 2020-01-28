"Интер" объявил о переходе Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 27-летнего хавбека с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали переход Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона евро от этой суммы получит "Аякс", откуда футболист перешел в стан "шпор" в 2013 году.

В этом сезоне хавбек участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.

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