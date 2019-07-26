"Интер" объявил о переходе Миранды в "Цзянсу Сунин"

Бразильский защитник Миранда перешёл из "Интера" в "Цзянсу Сунин", сообщает официальный сайт миланского клуба.

34-летний футболист присоединился к китайской команде на правах свободного агента. Детали контракта пока неизвестны.

Миранда выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 121 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость центрбека составляет 3,5 миллиона евро.

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