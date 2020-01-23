"Интер" объявил о переходе Мозеса

Полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес стал игроком "Интера", сообщает официальный сайт клуба.

"Нерадзурри" арендовали 29-летнего футболиста до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа.

В миланской команде нигериец будет играть под 11-м номером.

Мозес выступал за "Челси" с 2012 года, сыграл 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Сток Сити", "Вест Хэму" и "Фенербахче". Его рыночная стоимость - 8,5 миллионов евро.

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