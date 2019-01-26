"Интер" объявил о первом зимнем трансфере

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"Интер" объявил о первом зимнем трансфере

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

"Нерадзурри" арендовали 27-летнего португальца до лета 2019 года за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

По информации СМИ, итальянский клуб может выкупить фулбека за 11 миллионов.

Соареш выступал за "Саутгемптон" с 2015 года, сыграл 119 матчей, забил 2 гола и сделал 10 ассистов. Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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