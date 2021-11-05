"Интер" объявил о продлении контракта с Бареллой
Фото сайт "Интера"
Миланский "Интер" на своём официальном сайте сообщил о подписании нового договора с полузащитником Николо Бареллой.
24-летний футболист связал себя с "нерадзурри" контрактом до 30 июня 2026 года. Таким образом, стороны продлили соглашение на два сезона.
Барелла выступает за "Интер" с 2019 года, сыграл 102 матча, забил 8 голов и сделал 28 ассистов.
Напомним, что прошлым летом итальянского хавбека пытался купить "Ливерпуль", который до сих пор сохраняет к нему интерес.
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