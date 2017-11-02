"Интер" объявил о продлении контракта с Эдером

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"Интер" объявил о продлении контракта с Эдером
Нападающий Эдер подписал новый контракт с "Интером", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

30-летний Эдер выступает за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 54 матча и забил 11 голов. Ранее играл за "Крисьюму", "Эмполи", "Фрозиноне", "Брешию", "Чезену" и "Сампдорию". За сборную Италии сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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