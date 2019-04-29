"Интер" объявил о продлении контракта с Раноккьей

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"Интер" объявил о продлении контракта с Раноккьей

"Интер" объявил о продлении контракта с защитником Андреа Раноккьей, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.  

31-летний Раноккья выступает за "Интер" с 2011 года, но несколько раз сдавался в аренду. Всего за миланский клуб он провел 195 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. В составе "нерадзурри" Раноккья становился обладателем Кубка Италии.

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