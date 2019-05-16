"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Теги интер миланмилан шкриньяр

"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Словацкий защитник Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2023 года.

24-летний Шкриньяр выступает за "Интер" с 2017 года. Всего за миланский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее он играл за "Сампдорию", "Вион" и "Жилину". За сборную Словакии сыграл 25 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" хочет усилиться защитником "Севильи". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат назвал дату подачи апелляции на приговор Мамаева

Адвокат назвал дату подачи апелляции на приговор Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 36 42
11 СПАЛ СПАЛ 36 42
12 Кальяри Кальяри 36 40
13 Болонья Болонья 36 40
14 Фиорентина Фиорентина 36 40
15 Парма Парма 36 38
16 Удинезе Удинезе 36 37
17 Дженоа Дженоа 36 36
18 Эмполи Эмполи 36 35
19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 36 15
Полная таблица

топ-5 тегов