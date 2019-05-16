"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Словацкий защитник Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до лета 2023 года.

24-летний Шкриньяр выступает за "Интер" с 2017 года. Всего за миланский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее он играл за "Сампдорию", "Вион" и "Жилину". За сборную Словакии сыграл 25 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

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