"Интер" объявил о трансфере Лаутаро Мартинеса

Нападающий "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинес перешёл в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро, также аргентинский клуб получит 10 процентов от последующей перепродажи форварда.

20-летний Мартинес заключил с "нерадзурри" контракт до лета 2023 года с отступными в размере 111 миллионов евро.

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