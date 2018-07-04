"Интер" объявил о трансфере Лаутаро Мартинеса

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"Интер" объявил о трансфере Лаутаро Мартинеса

Нападающий "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинес перешёл в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро, также аргентинский клуб получит 10 процентов от последующей перепродажи форварда. 

20-летний Мартинес заключил с "нерадзурри" контракт до лета 2023 года с отступными в размере 111 миллионов евро.

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