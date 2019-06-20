"Интер" объявил о выкупе двух игроков

Миланский "Интер" выкупил контракты двух футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Игроками "нерадзурри" стали Маттео Политано из "Сассуоло" и Эдди Сальседо из "Дженоа".

За 25-летнего хавбека "Интер" заплатил с учётом годичной аренды 25 миллионов евро, а за 17-летнего нападающего - 9 миллионов.

В минувшем сезоне Политано сыграл 48 матчей, забил 6 мячей и сделал 8 ассистов. Сальседо выступал за молодёжную команду и отличился 13 голами в 35 поединках.

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