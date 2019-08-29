"Интер" объявил об аренде Алексиса Санчеса

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес на правах аренды перебрался в "Интер".

Как сообщает сайт клуба, арендное соглашение рассчитано до следующего лета. Предположительно, по окончании аренды "Интер" сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро.

Санчес выступает за "МЮ" с 2017 года. За это время 30-летний чилиец провел 45 игр, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

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