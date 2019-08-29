"Интер" объявил об аренде Бираги
Защитник Кристиано Бираги перешёл на правах аренды из "Фиорентины" в "Интер", сообщает официальный сайт "нерадзурри".
Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона. По истечении договора миланцы будут иметь право выкупить футболиста.
Бираги является воспитанником "Интера", в системе которого он находился с 2003 по 2013 год.
За "Фиорентину" левый фулбек выступал с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.
Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|3
|4
|Аталанта
|1
|3
|5
|Торино
|1
|3
|6
|Брешия
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Рома
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|СПАЛ
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Милан
|1
|0
|18
|Парма
|1
|0
|19
|Сампдория
|1
|0
|20
|Лечче
|1
|0