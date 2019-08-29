"Интер" объявил об аренде Бираги

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"Интер" объявил об аренде Бираги

Защитник Кристиано Бираги перешёл на правах аренды из "Фиорентины" в "Интер", сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона. По истечении договора миланцы будут иметь право выкупить футболиста.

Бираги является воспитанником "Интера", в системе которого он находился с 2003 по 2013 год.

За "Фиорентину" левый фулбек выступал с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

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