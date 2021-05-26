"Интер" объявил об уходе Антонио Конте

2 Теги интер миланантонио конте

"Интер" объявил об уходе Антонио КонтеФото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" официально объявил о расторжении контракта с тренером Антонио Конте по обоюдному согласию.

"Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул "Интера". Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба", – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что за расторжение контракта 51-летний специалист получит 7 млн евро.

Напомним, что Антонио Конте работал в "Интере" с 2019 года.

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