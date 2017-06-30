"Интер" объявил об уходе четырёх игроков

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил об уходе четырёх футболистов.

"Нерадзурри" расстались с Джанлукой Капрари, Фабио Эгуэльфи, Сенной Мианге и Андре Гравийоной, которые перешли в "Сампдорию", "Аталанту", "Кальяри" и "Беневенто" соответственно.

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