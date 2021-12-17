"Интер" объявил об уходе Эриксена

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"Интер" объявил об уходе Эриксена

Фото твиттер "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен официально покинул клуб.

29-летний футболист расторг контракт с "нерадзурри" по взаимному согласию.

Напомним, что во время матча Евро-2020 датчанин пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Серии А.

Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года, провёл 60 встреч, в которых забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях. | http://soccernews.ru
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