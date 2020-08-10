"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы.
"Интер" - "Байер" - 2:1 (2:1)
Голы: Барелла, 15 - 1:0, Лукаку, 21 - 2:0, Хаверц, 24 - 2:1
"Интер": Ханданович, Янг, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д`Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Гальярдини (Эриксен, 59), Брозович, Годин, Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).
"Байер": Градецки, Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Бендер, Хавертц, Паласиос (Бэйли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68), Демирбай, Диаби, Фолланд.
Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышел "Интер".
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