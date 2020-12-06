"Интер" обыграл "Болонью" в матче Серии А

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Интер" одержал победу над "Болоньей".

Благодаря победе "Интер" поднялся на второе место.

"Интер" - "Болонья" 3:1

Голы: Лукаку, 16 - 1:0, Хакими, 45 - 2:0, Виньято, 67 - 2:1, Хакими, 70 - 3:1

"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 83), Хакими (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Видаль (Барелла, 71), Перишич, Санчес, Лукаку (Мартинес, 71).

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Хики (Хайлоти, 63), Сванберг (Виньято, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).

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