"Интер" обыграл "Болонью" в матче Серии А
В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Интер" одержал победу над "Болоньей".
Благодаря победе "Интер" поднялся на второе место.
"Интер" - "Болонья" 3:1
Голы: Лукаку, 16 - 1:0, Хакими, 45 - 2:0, Виньято, 67 - 2:1, Хакими, 70 - 3:1
"Интер": Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 83), Хакими (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Видаль (Барелла, 71), Перишич, Санчес, Лукаку (Мартинес, 71).
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Хики (Хайлоти, 63), Сванберг (Виньято, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17