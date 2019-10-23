"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ
"Интер" обыграл "Боруссию" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В составе победителей голами отметились Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева.
В параллельном матче группы F "Барселона" в гостях обыграла "Славию".
"Интер" - "Боруссия" - 2:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Кандрева, 89 - 2:0
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа (Бираги, 80), Барелла, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Мартинес (Валеро, 90), Лукаку (Эспозито, 62).
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Витцель, Азар (Геррейру, 84), Дилэйни (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.
"Славия" - "Барселона" - 1:2 (0:1)
Голы: Месси, 3 - 0:1, Боржил, 50 - 1:1, Олайинка, 57 (автогол) - 1:2
"Славия": Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Зелены (Тецл, 46), Масопуст (ван Бюрен, 76), Станчу (Гушбауэр, 77), Шевчик, Соучек, Говорка, Олайинка.
"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 78), Артур (Ракитич, 84), Гризманн (Дембеле, 69), Суарес, Месси.
"Барселона" с 7 баллами возглавляет группу F, "Славия" с 1 баллов замыкает таблицу. У "Боруссии" и "Интера" по 4 очка, они делят 2-е и 3-е место.
В следующем туре команды сыграют 5 ноября.
А еще: "Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" разгромил "Генк", а "Наполи" обыграл "Зальцбург"
-
3
"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ
-
Мертенс повторил достижение Марадоны
-
Промес прокомментировал поражение "Аякса" в матче с "Челси"
-
Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"
-
Оздоев поделился впечатлениями от матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"
-
1
Семак: "У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа"
-
Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд
-
Экс-игрок "Зенита" Спивак рассказал, почему команда не выиграла "РБ Лейпциг"
-
Месси в 5 матчах этого сезона набрал 6 очков по системе "гол+пас"
-
1
Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"
-
3
"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
2
"РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
Берарди продлил контракт с "Сассуоло" до 2024 года
-
10
Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича
-
"Балтика" не проигрывает 15 матчей в ФНЛ
-
"Бавария" сообщила, что Эрнандесу нужна операция
-
"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Нюбеля
-
Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года
-
Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4