"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ

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"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ

"Интер" обыграл "Боруссию" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева.

В параллельном матче группы F "Барселона" в гостях обыграла "Славию".

"Интер" - "Боруссия" - 2:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Кандрева, 89 - 2:0

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа (Бираги, 80), Барелла, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Мартинес (Валеро, 90), Лукаку (Эспозито, 62).

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Витцель, Азар (Геррейру, 84), Дилэйни (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.

"Славия" - "Барселона" - 1:2 (0:1)

Голы: Месси, 3 - 0:1, Боржил, 50 - 1:1, Олайинка, 57 (автогол) - 1:2

"Славия": Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Зелены (Тецл, 46), Масопуст (ван Бюрен, 76), Станчу (Гушбауэр, 77), Шевчик, Соучек, Говорка, Олайинка.

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 78), Артур (Ракитич, 84), Гризманн (Дембеле, 69), Суарес, Месси.

"Барселона" с 7 баллами возглавляет группу F, "Славия" с 1 баллов замыкает таблицу. У "Боруссии" и "Интера" по 4 очка, они делят 2-е и 3-е место.

В следующем туре команды сыграют 5 ноября.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей, опять вышел на охоту за очередной "Золотой бутсой и "Золотым мячом" ))).........Болел Барсы с победой.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Игроки Барселоны те еще конечно мазилы))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Подведем итоги прогнозирования от Мухомора:Челси-Аякс не угадал,Барселону таки повозили,Интер-БД попадание в яблочко с и со счетом.

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