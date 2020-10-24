"Интер" обыграл "Дженоа" в Серии А
В матче 5-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде победил генуэзский "Дженоа" со счетом 2:0. Победу "нерадзурри" принесли голы Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио.
Благодаря победе "Интер" вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" остался на 15-й позиции.
"Дженоа" Генуя - "Интер" Милан - 0:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 64 - 0:1, Д'Амброзио, 79 - 0:2
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Раноккия, Бастони, Дармиан, Видаль, Перишич (Хакими, 58), Брозович, Эриксен (Барелла, 58), Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.
Не пропустите: "Аталанта" Миранчука неожиданно проиграла "Сампдории". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Марсель" победил "Лорьян" в матче Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Дженоа" в Серии А
-
"Локомотив" дома проиграл "Ротору". Волгограды одержали первую победу в РПЛ
-
"Спартак" обыграл "Краснодар" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Сергей Семак высказался о возможной отставке после поражения от "Рубина"
-
"Динамо" Киев - "Александрия" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Барселоной"
-
Зинедин Зидан установил рекорд "Реала" в матчах с "Барселоной"
-
Виктор Мозес забил первый гол за "Спартак"
-
"Кристал Пэлас" на выезде победил "Фулхэм"
-
"Аякс" выиграл в чемпионате Нидерландов со счетом 13:0
-
Киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и возглавило УПЛ
-
"Барселона" не смогла обыграть "Реал" в третий раз подряд
-
3
"Реал" обыграл "Барселону"
-
"Волгарь" обыграл "Спартак-2" в ФНЛ. Москвичи проиграли 4-й матч подряд
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в Бундеслиге. Левандовски сделал хет-трик
-
"Зенит" проиграл "Рубину" в Санкт-Петербурге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17