"Интер" обыграл "Дженоа" в Серии А

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"Интер" обыграл "Дженоа" в Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде победил генуэзский "Дженоа" со счетом 2:0. Победу "нерадзурри" принесли голы Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио.

Благодаря победе "Интер" вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" остался на 15-й позиции.

"Дженоа" Генуя - "Интер" Милан - 0:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 64 - 0:1, Д'Амброзио, 79 - 0:2

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Раноккия, Бастони, Дармиан, Видаль, Перишич (Хакими, 58), Брозович, Эриксен (Барелла, 58), Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.

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