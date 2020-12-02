"Интер" обыграл феерическую победу над гладбахской "Боруссией"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов миланский "Интер" на выезде обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 3:2. Победу итальянскому клубу принесли дубль Ромелу Лукаку и гол Маттео Дармиана. В составе хозяев два мяча забил Алассан Плеа.

"Боруссия" с 8 очками осталась на первом месте в турнирной таблице группы В. "Интер", набрав пять очков, по-прежнему занимает последнее, 4 место.

"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Интер" Милан Италия - 2:3 (1:1)

Голы: Дармиан, 17 - 0:1, Плеа, 45+1 - 1:1, Лукаку, 64 - 1:2, Лукаку, 73 - 1:3, Плеа, 75 - 2:3

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Вендт (Вольф, 78), Гинтер, Янчке (Закария, 46), Крамер, Штиндль (Эмболо, 70), Нойхаус, Лазаро, Плеа, Тюрам.

"Интер": Ханданович, Янг, Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Хакими, 60), Брозович, Барелла, Гальярдини, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

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