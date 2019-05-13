"Интер" обыграл "Кьево" и вышел на третье место в Серии А (видео голов)

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"Интер" обыграл "Кьево" и вышел на третье место в Серии А (видео голов)

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Кьево" со счетом 2:0. Победу миланскому клубу принесли голы Матео Политано и Ивана Перишича.

Благодаря победе "Интер" вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Кьево" остался на последней, 20-й позиции. Клуб уже вылетел в Серию В.

"Интер" – "Кьево" - 2:0 (1:0)
Голы: Политано, 39 - 1:0, Перишич, 86 - 2:0

"Интер": Ханданович, Соареш, Миранда, Асамоа, Шкриньяр, Наингголан, Валеро, Весино (Гальярдини, 65), Перишич, Политано (Кандрева, 62), Икарди (Мартинес, 79).

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