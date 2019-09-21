"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)

"Интер" обыграл "Милан" в матче 4-го тура Серии А. Это четвертая подряд победа подопечных Антонио Конте.

В составе победителей голами отметились Марсело Брозович и Ромелу Лукаку.

"Милан" - Интер" - 0:2 (0:0)

Голы: Брозович, 49 - 0:1, Лукаку, 78 - 0:2

"Милан": Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Тео, 72), Кессиэ, Чалханоглу (Лукас Пакета, 64), Биглия, Сусо, Пионтек, Рафаэл Леау (Ребич, 83).

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Сенси (Весино, 71), Брозович, Барелла (Кандрева, 82), Годин, Лукаку, Мартинес (Политано, 76).

Благодаря этой победе "Интер" с 12 баллами возглавил турнирную таблицу Серии А, обогнав "Ювенус". У "Милана" 6 очков и 9 позиция.

Видео голов:

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