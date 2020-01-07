"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Дубль оформил Ромелу Лукаку.

"Наполи" - "Интер" - 1:3 (1:2)

Голы: Лукаку, 14 - 0:1, Лукаку, 33 - 0:2, Милик, 39 - 1:2, Мартинес, 62 - 1:3.

"Наполи": Мерет, Манолас, Мариу Руй, Хюсай (Лосано, 81), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис (Льоренте, 84), Кальехон, Инсинье, Милик.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Бираги, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Весино (Сенси, 73), Гальярдини (Барелла, 56), Кандрева, Лукаку (Валеро, 88), Мартинес.

Таким образом, "Интер" поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" идет на 8 позиции.

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