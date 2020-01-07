"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А

1 Теги интер миланнаполи

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура Серии А

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

 Дубль оформил Ромелу Лукаку.

"Наполи" - "Интер" - 1:3 (1:2)

Голы: Лукаку, 14 - 0:1, Лукаку, 33 - 0:2, Милик, 39 - 1:2, Мартинес, 62 - 1:3.

"Наполи": Мерет, Манолас, Мариу Руй, Хюсай (Лосано, 81), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис (Льоренте, 84), Кальехон, Инсинье, Милик.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Бираги, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Весино (Сенси, 73), Гальярдини (Барелла, 56), Кандрева, Лукаку (Валеро, 88), Мартинес.

Таким образом, "Интер" поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" идет на 8 позиции.

А еще: Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Предсказуемо.

Ответить

главное

Главные новости дня: 6 января

Главные новости дня: 6 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов