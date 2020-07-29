"Интер" обыграл "Наполи" в матче Серии А и поднялся на второе место
"Интер" обыграл "Наполи" в матче 37-го тура Серии А.
В составе миланского клуба голами отметились Данило Дамброзио и Лаутаро Мартинес.
"Интер" - "Наполи" - 2:0 (1:0)
Голы: Д`Амброзио, 11 - 1:0, Мартинес, 74 - 2:0
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Бастони, Бираги (Янг, 79), Брозович, Кандрева (Годин, 60), Валеро (Эриксен, 89), Барелла, Санчес (Мартинес, 60), Лукаку (Мозес, 89).
"Наполи": Мерет, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 84), Мариу Руй (Гулям, 65), Максимович, Элмаз, Демме, Политано (Лосано, 75), Зелиньски (Аллан, 65), Инсинье, Милик (Кальехон, 84).
"Интер" поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, обогнав "Аталанту". "Наполи" расположился на 7 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17