"Интер" обыграл "Наполи" в матче Серии А и поднялся на второе место

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"Интер" обыграл "Наполи" в матче Серии А и поднялся на второе место

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 37-го тура Серии А.

В составе миланского клуба голами отметились Данило Дамброзио и Лаутаро Мартинес.

"Интер" - "Наполи" - 2:0 (1:0)

Голы: Д`Амброзио, 11 - 1:0, Мартинес, 74 - 2:0

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Бастони, Бираги (Янг, 79), Брозович, Кандрева (Годин, 60), Валеро (Эриксен, 89), Барелла, Санчес (Мартинес, 60), Лукаку (Мозес, 89).

"Наполи": Мерет, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 84), Мариу Руй (Гулям, 65), Максимович, Элмаз, Демме, Политано (Лосано, 75), Зелиньски (Аллан, 65), Инсинье, Милик (Кальехон, 84).

"Интер" поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, обогнав "Аталанту". "Наполи" расположился на 7 позиции.

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