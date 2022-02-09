"Интер" обыграл "Рому" Моуринью в Кубке Италии
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка Италии миланский "Интер" обыграл римскую "Рому" со счетом 2:0 и пробился в полуфинал.
Победу миланцам принесли голы Эдина Джеко и Алексиса Санчеса.
"Интер" – "Рома" - 2:0 (1:0)
Голы: Джеко, 2 - 1:0, Санчес, 68 - 2:0
"Интер": Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 45), Перишич (Думфрис, 85), Видаль (Весино, 85), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 85), Джеко (Мартинес, 76), Санчес.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер (Кумбула, 46), Винья (Эль-Шаарави, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Пеллегрини, 70), Верету (Кристанте, 70), Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17