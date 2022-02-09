"Интер" обыграл "Рому" Моуринью в Кубке Италии

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"Интер" обыграл "Рому" Моуринью в Кубке Италии

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Италии миланский "Интер" обыграл римскую "Рому" со счетом 2:0 и пробился в полуфинал.

Победу миланцам принесли голы Эдина Джеко и Алексиса Санчеса.

"Интер" – "Рома" - 2:0 (1:0)
Голы: Джеко, 2 - 1:0, Санчес, 68 - 2:0

"Интер": Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 45), Перишич (Думфрис, 85), Видаль (Весино, 85), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 85), Джеко (Мартинес, 76), Санчес.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер (Кумбула, 46), Винья (Эль-Шаарави, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Пеллегрини, 70), Верету (Кристанте, 70), Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 89).

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