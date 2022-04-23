"Интер" обыграл "Рому" в Серии А

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"Интер" обыграл "Рому" в Серии А

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

Миланский "Интер" обыграл "Рому" в матче 34-го тура Серии А.

"Интер" - "Рома" - 3:1

Голы: Думфрис, 30 - 1:0, Брозович, 40 - 2:0, Мартинес, 52 - 3:0, Мхитарян, 85 - 3:1.

"Интер" - Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 64), Перишич (Гозенс, 72), Брозович (Гальярдини, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 82).

"Рома" - Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 78), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Бове, 80), Пеллегрини (Верету, 64), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).

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