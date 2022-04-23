"Интер" обыграл "Рому" в Серии А
Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен
Миланский "Интер" обыграл "Рому" в матче 34-го тура Серии А.
"Интер" - "Рома" - 3:1
Голы: Думфрис, 30 - 1:0, Брозович, 40 - 2:0, Мартинес, 52 - 3:0, Мхитарян, 85 - 3:1.
"Интер" - Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 64), Перишич (Гозенс, 72), Брозович (Гальярдини, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 82).
"Рома" - Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 78), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Бове, 80), Пеллегрини (Верету, 64), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17