"Интер" обыграл "Сампдорию" и вышел на первое место в таблице

"Интер" после ничьей с "Наполи" остался на второй позиции и уже в следующей игре против "Сампдории" намеревался взять три очка и сместить неаполитанцев с первого места хотя бы на день. Генуэзцы же стремились доказать, что не просто так занимают шестое место и собирались "снять скальп" и со второго миланского клуба.

Начало игры осталось за гостями, которые буквально смяли оборонительные редуты черно-синих, прижав тех к воротам. Квальерелла на первой минуте пробил выше ворот, следом последовали два неточных удара от Сапаты. "Интер" опомнился лишь ближе к десятой минуте, также пробив дважды с дальней дистанции, но оба раза мяч полетел прямо во вратаря. Тем не менее "Интер" почувствовал, что может передвинуть мяч от своих ворот и постепенно перехватил инициативу. Помог в этом и гол Шкриньяра. Словацкий защитник затолкал мяч в ворота бывшей команды после навеса с углового от Кандревы.

После первого мяча "Интер" забрал себе мяч, затем в течение пяти минут создал три момента. Сначала Пуджиони неудачно выбил игровой снаряд на Перишича, Иван тут же принял решение перебросить вратаря, но попал прямо в каркас ворот, затем Пуджони спас свою команду после выстрела Нагатомо, пробивавшего после розыгрыша углового. Наконец, третий момент "Интера" завершился голом. Миланский клуб подал три угловых подряд, генуэзцы вынесли мяч в поле, там его подобрал Весино, уругваец вернул игровой снаряд в штрафную соперника, там случилась неудачная срезка от игрока "Сампы", после чего игровой снаряд отлетел к Икарди, который в касание отправил его в правый угол ворот.

Через пять минут Икарди мог сделать дубль, Мауро хорошо пробил головой после углового, но гостей снова спасла штанга.

Второй гол все же от аргентинского форварда не ушел, в начале второго тайма Валеро отдал пас на правый край штрафной, откуда Перишич прострелил в центр, а Икарди опередил защитника и отправил мяч в сетку. На 60 минуте уже Икарди вывел один на один с вратарем Перишича, но после удара хорвата за "Сампдорию" третий раз в игре сыграл каркас ворот.

Через две минуты последовало наказание от гостей, вышедший на замену Ковнацки точно пробил с острейшего угла, забив гол престижа. В оставшееся время "Сампдория" успела забить и второй мяч в ворота, однако на большее гостей не хватило. Квальярелла забил гол после удара головой с двух метров, замкнув навес Прета.

"Интер" хоть и не без нервов в концовке, все же победил "Сампу", в результате чего как минимум на сутки вышел на первое место. Завтра "Наполи" также сыграет против клуба из Генуи и постарается вернуть лидерство.

"Интер" – "Сампдория" 3:2

Голы: Шкриньяр, 18 – 1:0; Икарди, 32 – 2:0; Икарди, 54 – 2:1; Ковнацки, 64 – 3:1; Квальярелла, 85 – 3:2.

"Интер": Ханданович, Нагатомо (Сантон, 84), Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Весино (Мариу. 74), Перишич, Валеро, Кандрева, Икарди (Эдер, 88).

"Сампдория": Пуджиони, Мурру, Феррари, Сильвестре, Бережински, Баррето (Линетти, 65), Прет, Торрейра, Рамирес (Капрари, 46), Сапата (Ковнацки, 57), Квальярелла.

Вячеслав Горбачев

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