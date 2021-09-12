"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Миланский "Интер" на выезде не сумел обыграть "Сампдорию" в матче третьего тура итальянской Серии А со счетом
"Самдория" - "Интер" - 2:2
Голы: Димарко, 0:1 – 18, Йосида, 1:1 – 33, Мартинес, 1:2 – 44, Ауджелло, 2:2 – 47.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Куальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д`Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).
Также не пропустите: "Барселона" вакцинировала почти всех своих спортсменов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне
-
Березуцкий прокомментировал ничью с "Арсеналом"
-
Хавьер Тебас выразил недовольство финансовым контролем УЕФА
-
Черданцев прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ
-
Петржела не верит в "Зенит" в Лиге чемпионов
-
ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ
-
"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А
-
"Барселона" теряет Брейтуэйта
-
Черданцев объяснил критику в сторону Карпина
-
Марио Фернандес может восстановиться раньше предположенных сроков
-
Пьянич поделился впечатлениями от игры с Роналду и Месси
-
"Барселона" вакцинировала почти всех своих спортсменов
-
Сауль остался разочарован своим дебютом за "Челси"
-
Тренер "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Тухель рассказал о своем понимании "атакующего футбола"
-
Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси и "Барселоны"
-
Ибрагимович высказался о том, что не выигрывал ЛЧ
-
"Барселона" следит за Тилемансом
-
Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА
-
"Барселона" не имеет возможности продлить контракт Фати в одностороннем порядке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17