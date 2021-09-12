"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" на выезде не сумел обыграть "Сампдорию" в матче третьего тура итальянской Серии А со счетом

"Самдория" - "Интер" - 2:2

Голы: Димарко, 0:1 – 18, Йосида, 1:1 – 33, Мартинес, 1:2 – 44, Ауджелло, 2:2 – 47.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Куальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д`Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).

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