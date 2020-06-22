"Интер" обыграл "Сампдорию" в матче 26-го тура Серии А

"Интер" обыграл "Сампдорию" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

В составе миланского клуба отметились Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (2:0)

Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Мартинес, 33 - 2:0, Торсбю - 2:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг (Бираги, 73), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Мозес, 73), Эриксен (Валеро, 78), Мартинес (Санчес, 83), Лукаку.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Йосида, Линетти (Роналду Виейра, 81), Бертолаччи (Аскильдсен, 82), Торсбю, Рамирес (Депаоли, 69), Янкто (Лерис, 69), ла Гумина (Бонаццоли, 76).

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, "Сампдория" расположилась на 16 строчке.

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