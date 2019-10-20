"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов)

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"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов)

"Интер" в гостях обыграл "Сассуоло" (4:3), однако едва не упустил победу в матче 8-го тура Серии А.

В составе миланцев дубли оформили Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. У хозяев встречи отметились Доменико БерардиФилип Джуричич и Жереми Бога.

"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (1:3)

Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Берарди, 16 - 1:1, Лукаку, 38 - 1:2 Лукаку, 45 (пенальти) - 1:3, Мартинес, 71 (пенальти) - 1:4 Джуричич, 74 - 2:4, Бога, 82 - 3:4.

"Интер" с 21 баллом занимает 2 место в турнирной таблице Серии А. У "Сассуоло" 6 очков и 16 позиция.

А еще: "Интер" надеется, что ПСЖ выкупит Икарди| http://soccernews.ru
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