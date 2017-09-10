"Интер" обыграл СПАЛ

Теги интер миланспал

"Интер" обыграл СПАЛСегодня в рамках 3-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своем поле обыграл СПАЛ.

"Интер" - СПАЛ - 2:0

Голы: Икарди, 27 - 1:0 (пенальти), Перишич, 87 - 2:0.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Энрике, Валеро (Вечино, 77), Гальярдини, Кандрева (Эдер, 88), Мариу (Брозович, 66), Перишич, Икарди.

СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Вайсанен, Лаццари, Скьяттарелла, Вивьяни (Бонаццоли, 85), Мора (Грасси, 78), Коста, Палоски (Антенуччи, 65), Боррьелло.

Напомним, вчера "Ювентус" разгромил "Кьево". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 3 9
2 Наполи 3 9
3 Интер Милан 3 9
4 Лацио 3 7
5 Торино 3 7
6 Сампдория 2 6
7 Милан 3 6
8 СПАЛ 3 4
9 Болонья 3 4
10 Рома 2 3
11 Фиорентина 3 3
12 Удинезе 3 3
13 Аталанта 3 3
14 Кьево 3 3
15 Кальяри 3 3
16 Дженоа 3 1
17 Сассуоло 3 1
18 Кротоне 3 1
19 Хеллас Верона 3 1
20 Беневенто 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов