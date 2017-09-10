"Интер" обыграл СПАЛ

Сегодня в рамках 3-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своем поле обыграл СПАЛ.

"Интер" - СПАЛ - 2:0

Голы: Икарди, 27 - 1:0 (пенальти), Перишич, 87 - 2:0.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Энрике, Валеро (Вечино, 77), Гальярдини, Кандрева (Эдер, 88), Мариу (Брозович, 66), Перишич, Икарди.

СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Вайсанен, Лаццари, Скьяттарелла, Вивьяни (Бонаццоли, 85), Мора (Грасси, 78), Коста, Палоски (Антенуччи, 65), Боррьелло.

Напомним, вчера "Ювентус" разгромил "Кьево". | soccernews.ru