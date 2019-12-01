"Интер" обыграл СПАЛ и вышел на 1-е место в Серии А

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл СПАЛ со счетом 2:1. Победу "нераздурри" принес дубль Лаутаро Мартинеса. Благодаря победе миланский клуб вышел на первого место в турнирной таблице Серии А.

Также завершились еще два матча 15-го тура. "Лацио" разгромил "Удинезе" со счетом 3:0, "Милан" обыграл "Парму" - 1:0.

"Интер" – СПАЛ - 2:1 (2:0)

Голы: Мартинес, 16 - 1:0, Мартинес, 41 - 2:0, Валоти, 50 - 2:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, де Врей, Лазаро (Бираги, 76), Кандрева (Годин, 79), Брозович, Гальярдини (Валеро, 79), Весино, Мартинес, Лукаку.

"Лацио" – "Удинезе" - 3:0 (3:0)

Голы: Иммобиле, 9 - 1:0, Иммобиле, 36 (с пенальти) - 2:0, Луис Альберто, 45 (с пенальти) - 3:0

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Лаццари, Луис Альберто (Андерсон, 80), Лейва (Катальди, 75), Лулич (Хони Родригес, 64), Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле.

"Парма" – "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Тео, 88 - 0:1

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Конти, Кессиэ (Крунич, 71), Бонавентура, Чалханоглу, Беннасер, Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 64).

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