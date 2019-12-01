"Интер" обыграл СПАЛ и вышел на 1-е место в Серии А
В матче 15-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл СПАЛ со счетом 2:1. Победу "нераздурри" принес дубль Лаутаро Мартинеса. Благодаря победе миланский клуб вышел на первого место в турнирной таблице Серии А.
Также завершились еще два матча 15-го тура. "Лацио" разгромил "Удинезе" со счетом 3:0, "Милан" обыграл "Парму" - 1:0.
"Интер" – СПАЛ - 2:1 (2:0)
Голы: Мартинес, 16 - 1:0, Мартинес, 41 - 2:0, Валоти, 50 - 2:1
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, де Врей, Лазаро (Бираги, 76), Кандрева (Годин, 79), Брозович, Гальярдини (Валеро, 79), Весино, Мартинес, Лукаку.
"Лацио" – "Удинезе" - 3:0 (3:0)
Голы: Иммобиле, 9 - 1:0, Иммобиле, 36 (с пенальти) - 2:0, Луис Альберто, 45 (с пенальти) - 3:0
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Лаццари, Луис Альберто (Андерсон, 80), Лейва (Катальди, 75), Лулич (Хони Родригес, 64), Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле.
"Парма" – "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Тео, 88 - 0:1
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Конти, Кессиэ (Крунич, 71), Бонавентура, Чалханоглу, Беннасер, Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 64).
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Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|14
|36
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Фиорентина
|14
|16
|12
|Сассуоло
|13
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Удинезе
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Болонья
|13
|13
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|13
|7