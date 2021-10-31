"Интер" обыграл "Удинезе" в матче Серии А

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"Интер" обыграл "Удинезе" в матче Серии АФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" на своем поле обыграл "Удинезе" в матче одиннадцатого тура итальянской Серии А.

"Интер" - "Удинезе" - 2:0

Голы: Корреа, 60 - 1:0, Корреа, 68 - 2:0.

"Интер" - Ханданович, Думфрис, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Сенси, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла, Мартинес, Корреа (Санчес, 70), Джеко.

"Удинезе" - Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 70), Яяло (Уолас, 59), Перейра, Макенго (Арслан, 70), Саксесс (Деулофеу, 59), Бету.

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