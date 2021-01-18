"Интер" обыграл "Ювентус" и догнал по очкам лидирующий "Милан"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Интер" победил "Ювентус".

Благодаря победе "Интер" догнал по очкам лидирующий "Милан". Однако у "россонери" есть игра в запасе. "Ювентус" остается пятым.

"Интер" - "Ювентус" 2:0

Голы: Видаль, 12 - 1:0, Барелла, 52 - 2:0

"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 72), Бастони, де Врей, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Шкриньяр, Лукаку, Мартинес (Санчес, 86).

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Фработта (Бернардески, 58), Данило, Бонуччи, Рэмзи (Кулусевски, 58), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Кьеза, Мората, Роналду.

Читайте также: "Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину". | http://soccernews.ru