"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
Фото: твиттер "Интера"
В игре за Суперкубок Италии "Интер" в дополнительное время дожал "Ювентус".
Основное время завершилось со счетом 1:1. За туринцев забил Маккенни, за "нерадзурри" Лаутаро Мартинес с пенальти. Победу "Интеру" принес гол Алексиса Санчеса, забитый в компенсированное время второго экстра-тайма.
Для "Интера" это 6-я победа в рамках суперкубка страны.
"Интер" - "Ювентус" 2:1
Голы: Маккенни, 25 - 0:1, Мартинес (пен), 35 - 1:1, Санчес, 120 - 2:1
"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 89), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 100), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75).
"Ювентус": Перин, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 90), Кулусевски (Дибала, 74), Бернардески (Артур, 79), Мората (Кин, 88).
Читайте также: "Реал добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании
-
Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо
-
На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 января
-
"Фиорентина" назвала "Арсеналу" условия трансфера Влаховича
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
-
Лучший бомбардир чемпионата Аргентины отклонил предложения из России и Украины
-
"Вест Хэм" победил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Челси" досрочно вернет Кенеди из аренды
-
Скандальная победа Мали, успехи Гамбии и Кот-д’Ивуара: все результаты Кубка Африки 12 января
-
Смолов определился с номером в "Динамо"
-
"Зенит" определился с первым соперником на сборах в ОАЭ
-
Месси может пропустить еще один матч ПСЖ
-
Экс-тренер "Фиорентины" высказался о работе с Кокориным
-
Два клуба АПЛ интересуются Головиным
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо
-
Тунис требует переиграть матч с Мали
-
"Ювентус" намерен арендовать Депая
-
На Кубке Африки тренер Туниса атаковал арбитра: названа причина
-
"Аталанта" обыграла "Венецию" в Кубке Италии
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Лестера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17