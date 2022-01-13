"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

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"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок ИталииФото: твиттер "Интера"

В игре за Суперкубок Италии "Интер" в дополнительное время дожал "Ювентус".

Основное время завершилось со счетом 1:1. За туринцев забил Маккенни, за "нерадзурри" Лаутаро Мартинес с пенальти. Победу "Интеру" принес гол Алексиса Санчеса, забитый в компенсированное время второго экстра-тайма.

Для "Интера" это 6-я победа в рамках суперкубка страны.

"Интер" - "Ювентус" 2:1

Голы: Маккенни, 25 - 0:1, Мартинес (пен), 35 - 1:1, Санчес, 120 - 2:1

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 89), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 100), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75).

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 90), Кулусевски (Дибала, 74), Бернардески (Артур, 79), Мората (Кин, 88).

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