"Интер" оценил вероятность трансфера Икарди

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"Интер" оценил вероятность трансфера Икарди
Исполнительный директор "Интера" Алессандро Антонелло заявил, что клуб не намерен расставаться с аргентинским нападающим Мауро Икарди.

"Мы не беспокоимся насчет Икарди. Он является нашим игроком и капитаном. В ближайшее время мы обсудим с ним условия нового контракта. Мы настроены оптимистично.

Что касается финансового фэйр-плей, то мы планомерно идем к своей цели. При этом "Интер" не собирается никого продавать. Мы намерены создать сильную команды", - приводит слова Антонелло Football Italia.

Напомним, что сумма отступных в контракте 25-летнего Икарди составляет 110 миллионов евро и к нему проявляют интерес многие топ-клубы.

Стоит отметить, что до 30 июня "Интер" должен заработать не менее 50 миллионов евро, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Не пропустите: Агент Икарди обсудит возможный трансфер аргентинца в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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