"Интер" одержал 5-ю победу подряд и продолжает лидировать в Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Интер" дома обыграл "Лацио". Миланский клуб продолжает идти без потерь, одержав пять побед в пяти матчах, и лидирует в турнирной таблице Серии А. Стоит также отметить неожиданное поражение "Наполи" от "Кальяри", а также успех "Фиорентины", которая прервала 18-матчевую безвыигрышную серию.

"Интер" – "Лацио" - 1:0 (1:0)

Гол: Д`Амброзио, 23 - 1:0

"Интер": Ханданович, Бираги, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Политано (Мартинес, 77), Весино (Сенси, 57), Годин, Лукаку (Санчес, 83).

"Парма" – "Сассуоло" - 1:0 (0:0)

Гол: Бурабиа, 90+5 (автогол) - 1:0

СПАЛ – "Лечче" - 1:3 (1:1)

Голы: Манкозу, 11 (с пенальти) - 0:1, Ди Франческо, 17 - 1:1, Кальдерони, 47 - 1:2, Манкозу, 73 (с пенальти) - 1:3

"Наполи" – "Кальяри" - 0:1 (0:0)

Гол: Кастро, 87 - 0:1

"Фиорентина" – "Сампдория" - 2:1 (1:0)

Голы: Пеццелья, 31 - 1:0, Кьеза, 57 - 2:0, Бонаццоли, 79 - 2:1

"Дженоа" – "Болонья" - 0:0

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