"Интер" одержал 5-ю победу подряд и продолжает лидировать в Серии А
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Интер" дома обыграл "Лацио". Миланский клуб продолжает идти без потерь, одержав пять побед в пяти матчах, и лидирует в турнирной таблице Серии А. Стоит также отметить неожиданное поражение "Наполи" от "Кальяри", а также успех "Фиорентины", которая прервала 18-матчевую безвыигрышную серию.
"Интер" – "Лацио" - 1:0 (1:0)
Гол: Д`Амброзио, 23 - 1:0
"Интер": Ханданович, Бираги, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Политано (Мартинес, 77), Весино (Сенси, 57), Годин, Лукаку (Санчес, 83).
"Парма" – "Сассуоло" - 1:0 (0:0)
Гол: Бурабиа, 90+5 (автогол) - 1:0
СПАЛ – "Лечче" - 1:3 (1:1)
Голы: Манкозу, 11 (с пенальти) - 0:1, Ди Франческо, 17 - 1:1, Кальдерони, 47 - 1:2, Манкозу, 73 (с пенальти) - 1:3
"Наполи" – "Кальяри" - 0:1 (0:0)
Гол: Кастро, 87 - 0:1
"Фиорентина" – "Сампдория" - 2:1 (1:0)
Голы: Пеццелья, 31 - 1:0, Кьеза, 57 - 2:0, Бонаццоли, 79 - 2:1
"Дженоа" – "Болонья" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Рома
|5
|8
|7
|Болонья
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Торино
|4
|6
|10
|Милан
|4
|6
|11
|Сассуоло
|5
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Парма
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3