"Интер" одержал четвертую победу на старте Серии А, обыграв "Кротоне"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде победил "Кротоне". Оба мяча была забиты в конце поединка. Отличились Милан Шкриньяр и Иван Перишич. Эта победа стала четвертой для "Интера" на старте сезона.

"Кротоне" – "Интер" - 0:2 (0:0)

Голы: Шкриньяр, 82 - 0:1, Перишич, 90+3 - 0:2

"Кротоне": Кордац, Чеккерини (Тумминелло, 85), Мартелла, Сампиризи, Айети (Кабрера, 66), Мандрагора, Барберис, Тонев, Роден (Фараони, 72), Стоян, Будимир.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Далберт (Нагатомо, 64), Д`Амброзио (Раноккия, 85), Миранда, Гальярдини (Весино, 56), Валеро, Жоау Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди.

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