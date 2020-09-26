"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А
В матче 2-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 4:3. Победу "нерадзурри" принесли голы Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку, Данило Д'Амброзио, а также автогол Федерико Чеккерини. У гостей отличились Кристиан Куаме, Гаэтано Кастровилли и Федерико Кьеза.
"Интер" Милан" – "Фиорентина" Флоренция - 4:3 (1:1)
Голы: Куаме, 3 - 0:1, Мартинес, 45 - 1:1, Чеккерини, 52 (автогол) - 2:1, Кастровилли, 57 - 2:2, Кьеза, 63 - 2:3, Лукаку, 88 - 3:3, Д'Амброзио, 89 - 4:3
"Интер": Ханданович, Янг (Хакими, 65), Коларов, Бастони, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 64), Перишич, Мартинес, Лукаку.
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Чеккерини, Бираги, Миленкович, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура (Валеро, 61), Рибери, Кьеза (Лирола, 69), Куаме (Влахович, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17