"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А

В матче 2-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 4:3. Победу "нерадзурри" принесли голы Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку, Данило Д'Амброзио, а также автогол Федерико Чеккерини. У гостей отличились Кристиан Куаме, Гаэтано Кастровилли и Федерико Кьеза.

"Интер" Милан" – "Фиорентина" Флоренция - 4:3 (1:1)

Голы: Куаме, 3 - 0:1, Мартинес, 45 - 1:1, Чеккерини, 52 (автогол) - 2:1, Кастровилли, 57 - 2:2, Кьеза, 63 - 2:3, Лукаку, 88 - 3:3, Д'Амброзио, 89 - 4:3

"Интер": Ханданович, Янг (Хакими, 65), Коларов, Бастони, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 64), Перишич, Мартинес, Лукаку.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Чеккерини, Бираги, Миленкович, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура (Валеро, 61), Рибери, Кьеза (Лирола, 69), Куаме (Влахович, 61).

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