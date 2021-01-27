"Интер" одержал феерическую победу над "Миланом" в Кубке Италии

Теги миланинтер милан

"Интер" одержал феерическую победу над "Миланом" в Кубке Италии

В матче 1/4 финала "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:1 и завоевал путевку в полуфинал. Победу "нерадзурри" принесли голы Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена. В составе миланцев отличился Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что "Милан" заканчивал матч вдесятером из-за удаления Ибрагимовича за две желтые карточки.

"Интер" – "Милан" - 2:1 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 31 - 0:1, Лукаку, 71 (с пенальти) - 1:1, Эриксен, 90+8 - 2:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90), Дармиан (Хакими, 46), Видаль, Барелла, Перишич (Мартинес, 67), Брозович (Эриксен, 88), Санчес, Лукаку.

"Милан": Тэтэрушану, Диогу Далот, Кьер (Томори, 20), Тео, Романьоли, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 85), Мейте, Браим Диас (Ребич, 60), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 85).

Удаление: Ибрагимович (58).

Не пропустите: Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче Кубка Италии (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" и вышел на 1-е место в АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" и вышел на 1-е место в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов