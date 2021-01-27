"Интер" одержал феерическую победу над "Миланом" в Кубке Италии
В матче 1/4 финала "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:1 и завоевал путевку в полуфинал. Победу "нерадзурри" принесли голы Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена. В составе миланцев отличился Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что "Милан" заканчивал матч вдесятером из-за удаления Ибрагимовича за две желтые карточки.
"Интер" – "Милан" - 2:1 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 31 - 0:1, Лукаку, 71 (с пенальти) - 1:1, Эриксен, 90+8 - 2:1
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90), Дармиан (Хакими, 46), Видаль, Барелла, Перишич (Мартинес, 67), Брозович (Эриксен, 88), Санчес, Лукаку.
"Милан": Тэтэрушану, Диогу Далот, Кьер (Томори, 20), Тео, Романьоли, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 85), Мейте, Браим Диас (Ребич, 60), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 85).
Удаление: Ибрагимович (58).
Не пропустите: Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче Кубка Италии (фото). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17