"Интер" одержал феерическую победу над "Миланом" в Кубке Италии

В матче 1/4 финала "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:1 и завоевал путевку в полуфинал. Победу "нерадзурри" принесли голы Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена. В составе миланцев отличился Златан Ибрагимович. Стоит отметить, что "Милан" заканчивал матч вдесятером из-за удаления Ибрагимовича за две желтые карточки.

"Интер" – "Милан" - 2:1 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 31 - 0:1, Лукаку, 71 (с пенальти) - 1:1, Эриксен, 90+8 - 2:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90), Дармиан (Хакими, 46), Видаль, Барелла, Перишич (Мартинес, 67), Брозович (Эриксен, 88), Санчес, Лукаку.

"Милан": Тэтэрушану, Диогу Далот, Кьер (Томори, 20), Тео, Романьоли, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 85), Мейте, Браим Диас (Ребич, 60), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 85).

Удаление: Ибрагимович (58).

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