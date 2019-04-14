"Интер" одержал победу над "Фрозиноне" (видео голов)
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде одолел "Фрозиноне".
"Нерадзурри" по-прежнему занимают третье место и отстают от идущего на втором месте "Наполи" на 7 очков.
"Фрозиноне" - "Интер" 1:3
Голы: Наингголан, 19 - 0:1, Перишич (пен), 37 - 0:2, Кассата, 61 - 1:2, Весино, 90 - 1:3
"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано, Ариаудо, Гольданига, Вальцаниа (Майелло, 82), Кассата (Чиано, 63), Бегетто, Чибса, Паганини, Пинамонти (Дионизи, 88), Чиофани.
"Интер": Ханданович, Асамоа, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Наингголан, Весино, Перишич (Кейта Бальде, 70), Валеро (Гальярдини, 74), Политано (Жоау Мариу, 89), Икарди.
Предупреждения: Паганини (31), Чибса (35), Весино (48), Чиано (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|32
|11