"Интер" одержал победу над "Фрозиноне" (видео голов)

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"Интер" одержал победу над "Фрозиноне" (видео голов)

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде одолел "Фрозиноне".

"Нерадзурри" по-прежнему занимают третье место и отстают от идущего на втором месте "Наполи" на 7 очков.

"Фрозиноне" - "Интер" 1:3

Голы: Наингголан, 19 - 0:1, Перишич (пен), 37 - 0:2, Кассата, 61 - 1:2, Весино, 90 - 1:3

"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано, Ариаудо, Гольданига, Вальцаниа (Майелло, 82), Кассата (Чиано, 63), Бегетто, Чибса, Паганини, Пинамонти (Дионизи, 88), Чиофани.

"Интер": Ханданович, Асамоа, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Наингголан, Весино, Перишич (Кейта Бальде, 70), Валеро (Гальярдини, 74), Политано (Жоау Мариу, 89), Икарди.

Предупреждения: Паганини (31), Чибса (35), Весино (48), Чиано (83).

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