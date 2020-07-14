"Интер" одержал победу над "Торино" и вышел на второе место в Серии А

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"Интер" одержал победу над "Торино" и вышел на второе место в Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Торино". Победу миланскому клубу принесли голы Эшли Янга, Диего Година и Лаутаро Мартинеса. В составе "быков" отличился Андреа Белотти.

Благодаря победе "Интер" поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. "Торино" остался на 16-й позиции.

"Интер" Милан - "Торино" Турин - 3:1 (0:1)
Голы: Белотти, 17 - 0:1, Янг, 48 - 1:1, Годин, 51 - 2:1, Мартинес, 61 - 3:1

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио (Бираги, 71), Бастони, Годин (Шкриньяр, 76), Янг (Кандрева, 72), Валеро, Брозович, Санчес, Гальярдини, де Врей, Мартинес.

"Торино": Сиригу, Айна, Ансальди (Беренгер, 64), Нкулу, де Сильвестри (Синго, 64), Верди (Миллико, 76), Ринкон, Иццо, Мейте (Лукич, 64), Бремер, Белотти.

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