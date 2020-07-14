"Интер" одержал победу над "Торино" и вышел на второе место в Серии А
В матче 32-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Торино". Победу миланскому клубу принесли голы Эшли Янга, Диего Година и Лаутаро Мартинеса. В составе "быков" отличился Андреа Белотти.
Благодаря победе "Интер" поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. "Торино" остался на 16-й позиции.
"Интер" Милан - "Торино" Турин - 3:1 (0:1)
Голы: Белотти, 17 - 0:1, Янг, 48 - 1:1, Годин, 51 - 2:1, Мартинес, 61 - 3:1
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио (Бираги, 71), Бастони, Годин (Шкриньяр, 76), Янг (Кандрева, 72), Валеро, Брозович, Санчес, Гальярдини, де Врей, Мартинес.
"Торино": Сиригу, Айна, Ансальди (Беренгер, 64), Нкулу, де Сильвестри (Синго, 64), Верди (Миллико, 76), Ринкон, Иццо, Мейте (Лукич, 64), Бремер, Белотти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17