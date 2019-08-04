"Интер" одержал победу над "Тоттенхэмом" в Международном кубке чемпионов

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"Интер" одержал победу над "Тоттенхэмом" в Международном кубке чемпионов

В рамках Международного кубка чемпионов "Интер" оказался сильнее "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" - "Интер" 1:1, по пенальти - 3:4

Голы: Лукас Моура, 3 - 1:0, Сенси, 36 - 1:1

"Тоттенхэм": Льорис (Гассанига, 64), Уокер-Питерс (Марш, 80), Санчес (Танганга, 80), Вертонген (Алдервейрелд, 46), Роуз (Георгиу, 80), Сиссоко (Эриксен, 46), Ндомбеле (Уайт, 80), Уинкс (Скипп, 64), Ламела (Пэрротт, 79), Лукас Моура (Нкуду, 79), Кейн (Сон Хын Мин, 64).

"Интер": Ханданович, де Врей (Раноккия, 84), Шкриньяр (Пирола, 74), Д`Амброзио, Далберт (Димарко, 74), Кандрева (Агум, 84), Сенси (Валеро, 83), Гальярдини (Барелла, 46), Брозович (Жоау Мариу, 84), Перишич (Пушкаш, 74), Эспозито (Политано, 46).

Предупреждения: Кандрева (28), Политано (71).  

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