"Интер" одержал седьмую победу подряд

В матче девятого тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Милан" со счетом 1:0. Эта победа стала для миланцев седьмой подряд во всех турнирах.

Ранее "Интер" победил "Тоттенхэм" (2:1), "Сампдорию" (1:0), "Фиорентину" (2:1), "Кальяри" (2:0), ПСВ (2:1) и СПАЛ (2:1).

В следующем матче "Интер" на выезде сыграет с "Барселоной" (24 октября) в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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