"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в Серии А

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"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в Серии А

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Парма" на своем поле проиграла "Интеру" со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Жервиньо, но во второй половине победу миланцам принесли Стефан де Врей и Алессандро Бастони.

"Интер" остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Парма" по-прежнему занимает восьмую позицию.

"Парма" – "Интер" - 1:2 (1:0)
Голы: Жервиньо, 15 - 1:0, де Врей, 84 - 1:1, Бастони, 87 - 1:2

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Дермаку, Лорини, Гальоло (Пеццелла, 46), Куцка, Куртич, Кулусевски, Скоццарелла (Эрнани, 55), Жервиньо, Корнелиус.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Годин (Бастони, 73), де Врей, Бираги (Янг, 69), Кандрева (Мозес, 69), Барелла, Гальярдини, Эриксен (Санчес, 69), Мартинес, Лукаку.

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