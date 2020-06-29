"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в Серии А
В матче 28-го тура чемпионата Италии "Парма" на своем поле проиграла "Интеру" со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Жервиньо, но во второй половине победу миланцам принесли Стефан де Врей и Алессандро Бастони.
"Интер" остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Парма" по-прежнему занимает восьмую позицию.
"Парма" – "Интер" - 1:2 (1:0)
Голы: Жервиньо, 15 - 1:0, де Врей, 84 - 1:1, Бастони, 87 - 1:2
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Дермаку, Лорини, Гальоло (Пеццелла, 46), Куцка, Куртич, Кулусевски, Скоццарелла (Эрнани, 55), Жервиньо, Корнелиус.
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Годин (Бастони, 73), де Врей, Бираги (Янг, 69), Кандрева (Мозес, 69), Барелла, Гальярдини, Эриксен (Санчес, 69), Мартинес, Лукаку.
Не пропустите: "Милан" обыграл "Рому" в Серии А. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге
-
Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня
-
"Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии
-
Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"
-
Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 июня
-
"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге
-
"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в Серии А
-
Goal: "Барселона" и "Ювентус" объявят о трансферах Пьянича и Артура 29 июня
-
Хави выразил готовность возглавить "Барселону"
-
Самого сильного футболиста мира оштрафовали за любовь к "Ливерпулю"
-
АЕК потерпел второе поражение в сезоне при Каррере
-
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что нужно клубу для борьбы за титул
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Уфой"
-
"Наполи" и "Аталанта" одержали победы в Серии А
-
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии
-
Марио Гомес объявил о завершении карьеры
-
Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)
-
4
Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"
-
Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
-
"Саутгемптон" обыграл "Уотфорд" благодаря дублю Ингза
-
Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки
-
Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит"
-
"Милан" обыграл "Рому" в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17