"Интер" одолел "Наполи", "Милан" потерял очки в матче с "Дженоа"
Представляем результаты матчей 12-го тура итальянской Серии А.
"Интер" - "Наполи" 1:0
Гол: Лукаку (пен), 73 - 1:0
"Интер": Ханданович, Янг (Д`Амброзио, 86), де Врей, Бастони, Дармиан, Брозович (Сенси, 67), Барелла, Гальярдини, Шкриньяр, Мартинес (Хакими, 77), Лукаку.
"Наполи": Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй (Гулям, 84), Зелиньски (Политано, 74), Демме (Элмаз, 84), Инсинье, Бакайоко (Фабиан Руис, 74), Лосано, Мертенс (Петанья, 16).
Удаление: Инсинье (72).
"Парма" - "Кальяри" 0:0
"Парма": Сепе, Осорио, Якопони, Бруну Алвеш, Пеццелла (Гальоло, 28), Скоццарелла (Зом, 19), Куцка, Карамо (Брунетта, 73), Куртич, Жервиньо (Эрнани, 72), Инглезе (Корнелиус, 72).
"Кальяри": Краньо, Ликояннис (Карбони, 84), Валюкевич (Чеппителли, 71), Клаван, Дзаппа, Жоао Педро, Олива (Марин, 77), Нандес, Рог, Соттиль (Трамони, 84), Черри (Симеоне, 46).
"Специя" - "Болонья" 2:2
Голы: Нзола, 19 - 1:0, Нзола, 63 - 2:0, Домингес, 72 - 2:1, Барроу, 90 - 2:2.
"Специя": Проведель, Эрлич, Шабо, Маркицца, Феррер, Маджоре (Дейола, 73), Эстевес (Риччи, 81), Агудело (Фариас, 64), Агум (Побега, 81), Джаси, Нзола.
"Болонья": Анжело, Пас, Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри, Домингес (Поли, 81), Медель (Бальдурссон, 81), Сориано, Виньято (Сванберг, 55), Паласио (Рабби, 84), Барроу.
"Верона" - "Сампдория" 1:2
Голы: Экдаль, 41 - 0:1, Верре, 54 - 0:2, Дзакканьи (пен), 70 - 1:2
"Верона": Сильвестри, Давидович (Гюнтер, 88), Чеккерини (Ловато, 39), Фараони, Димарко, Барак, Велозу (Тамез, 61), Лазович (Рюэгг, 61), Дзакканьи, Ди Кармине (Колли, 61), Сальседо.
"Сампдория": Аудеро, Колли, Тонелли, Феррари, Ауджелло, Экдаль, Дамсгор, Адриен Силва, Янкто (Лерис, 76), Верре (Рамирес, 70), ла Гумина.
"Фиорентина" - "Сассуоло" 1:1
Голы: Траоре, 13 - 0:1, Влахович (пен), 35 - 1:1
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Касерес (Игор Жулио, 73), Пеццелья, Венути, Бонавентура (Валеро, 87), Амрабат, Рибери, Кастровилли (Пульгар, 74), Миленкович, Влахович (Куаме, 74).
"Сассуоло": Консильи, Толян, Рожерио, Кирикеш, Пелузо, Локателли (Маньянелли, 82), Траоре (Дефрель, 61), Берарди, Обианг (Бурабия, 79), Бога (Джуричич, 79), Распадори (Капуто, 61).
"Дженоа" - "Милан" 2:2
Голы: Дестро, 47 - 1:0, Калабрия, 52 - 1:1, Дестро, 60 - 2:1, Калулу, 83 - 2:2
"Дженоа": Перин, Гильоне, Бани, Масьелло, Пеллегрини (Чиборра, 46), Стураро (Бехрами, 76), Лерагер, Пьяца (Мелегони, 69), Гольданига, Дестро (Скамакка, 76), Шомуродов (Радованович, 85).
"Милан": Доннарумма, Калулу, Калабрия, Диогу Далот, Романьоли, Чалханоглу, Тонали (Браим Диас, 77), Кастильехо (Салемакерс, 53), Кессиэ, Ребич (Хеуге, 53), Рафаэл Леау.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17