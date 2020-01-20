"Интер" официально обратился в "Тоттенхэм" по поводу трансфера Эриксена

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"Интер" официально обратился в "Тоттенхэм" по поводу трансфера Эриксена
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио сообщил, что миланский клуб сделал предложение по трансферу датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

"Интер" сделал официальное предложение по Эриксену. Теперь мы ждем ответ. Интерес к нему проявляют многие клубы, но мы уверены, что нам нужен такой топ-игрок, как Кристиан", - приводит слова Аузилио Sky Sport.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за хавбека 15 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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